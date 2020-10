L'école restera partiellement ouverte, les vacances prolongées

Après deux semaines de congé, les élèves jusqu'à la 2e secondaire retourneront en classe. Pour les autres, ce sera à 50% à la maison. Les universités et hautes écoles restent fermées.

Les chiffres des contaminations dans l’enseignement ne s’améliorent en effet pas du tout. Les dernières données de l’ONE font état de 5.271 cas de Covid-19 signalés chez les élèves entre le 19 et le 25 octobre, soit 0,58% de la population scolaire. Du côté des enseignants, 1.804 profs ont été déclarés positifs. 30.811 élèves sont mis en quarantaine, et 897 enseignants.

Les 12 et 13 novembre donc, les cours seront suspendus pour les élèves. Les enseignants, eux, seront censés travailler, pour assurer les garderies ou préparer la rentrée. Il ne s’agit donc pas d’un prolongement des vacances.

En optant pour ce principe, on évite toute discussion sur le calendrier scolaire et les jours de présence obligatoire à l’école, définis dans le décret (entre 180 et 182 jours d’obligation scolaire sont inscrits dans la loi).