L'école s'apprête à vivre une petite révolution

Délai d'adaptation

Malgré cette volonté, le timing s'annonce serré. Selon la Fondation Roi Baudouin, qui a piloté une vaste étude de faisabilité en 2018, un délai de deux ans serait en effet nécessaire pour permettre à l'ensemble des acteurs d'adapter leurs agendas respectifs au nouveau rythme scolaire. Qu'à cela ne tienne, il faudra le faire en un peu moins d'un an et demi.

Mais en termes de contenu, que prévoit-elle exactement cette fameuse refonte? Ce qui est en jeu, c'est une modification du rythme de l'année tenant mieux compte du bien-être des jeunes . On se dirigerait donc vers une alternance de périodes de sept semaines de cours avec deux semaines de vacances . Conséquence immédiate: il faudra allonger d'une semaine les congés de Toussaint et de Carnaval, mais aussi raboter un peu les grandes vacances.

Ce dernier point est délicat. Du côté des syndicats enseignants, la CSC a prévenu: "On n'acceptera pas une augmentation des jours de travail". Ce qu'elle propose? Commencer l’année scolaire lors de la semaine englobant le 1er septembre et la terminer au plus tard lors de celle comprenant le 30 juin. En gros, on n'empiéterait pas d'une ou deux semaines, en commençant le 23 août par exemple, mais uniquement de quelques jours sur les grandes vacances.