L'économie belge garde la forme

"La conjoncture économique étrangère, notamment en zone euro, est très bien orientée en ce début d’année, ce qui laisse penser que la demande mondiale adressée à la Belgique devrait progresser à un bon rythme en 2018", souligne l'Ires. "On s’attend également à ce que la croissance de la demande intérieure soit un peu plus vigoureuse qu’en 2017." En cause: "la poursuite de la baisse du chômage et une inflation légèrement moins élevée devraient permettre aux ménages de profiter en 2018 de gains de pouvoir d’achat plus importants, qui soutiendraient leurs dépenses de consommation et d’investissement, expliquent les économistes de l'UCL.