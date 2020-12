L'économie belge moins affaiblie que prévu, mais en coma artificiel

Selon la Banque nationale de Belgique, l’activité économique devrait reculer de 6,7% cette année. C'est énorme, mais moins grave que prévu jusqu'ici.

L’incertitude à l’issue de la deuxième vague de coronavirus reste élevée, mais la Banque nationale (BNB) n’a pas manqué de souligner ce lundi que "son impact structurel est moins lourd celui que constaté lors du premier confinement", résume le gouverneur Pierre Wunsch.

"Je ne plaide pas pour un retrait rapide des mesures de soutien, mais on doit aller vers la vérité des chiffres." Pierre Wunsch Gouverneur de la Banque nationale

Les prévisions économiques actualisées de la BNB situent désormais la baisse du produit intérieur brut (PIB) belge à -6,7% pour l’année 2020 dans son ensemble. "C’est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, mais c’est moins mauvais que nos prévisions précédentes, qui situaient la baisse d’activité à -9%, voire même -11% dans ces certains scénarios", rappelle Pierre Wunsch.

L’évolution trimestrielle n’a rien d’un long fleuve tranquille et évoque les dents d’une scie: un premier recul au 1er trimestre (-3,4%) avec le début du premier confinement, un gros trou d’air au 2e trimestre (-11,8%), un très net rebond en V au 3e trimestre (+11,4%) et enfin un nouveau coup de mou estimé pour le 4e trimestre (-1,5%), marqué par le deuxième confinement. Cette dernière estimation est à confirmer ultérieurement bien sûr, puisque l’on est encore en plein dedans. "Mais il est clair que l’impact du deuxième lockdown est beaucoup moins négatif que celui du premier, même si nous nous attendons à ce qu’il soit un peu plus long que prévu."

"Sans les interventions massives des autorités publiques, on aurait pris rendez-vous avec une crise comme celle des années 30." Pierre Wunsch gouverneur de la BNB

Au total donc, moins de casse que prévu. "C’est lié à la très bonne gestion de la part des autorités", estime Pierre Wunsch. "Sans leurs interventions massives aux niveaux monétaires, des mesures de soutien et prudentiel, on aurait pris rendez-vous avec une crise comme celle des années 30. Grâce à l’intervention massive des autorités publiques, cette crise n’est pas pire que des récessions comme celle du choc pétrolier ou celle de la crise financière de 2008."

L'emploi, motif de satisfaction

L’autre motif de satisfaction relative de la part du banquier central est à situer du côté de l’emploi. Certes, la crise devrait entraîner la suppression de quelque 100.000 emplois en Belgique et le chômage se rapprochera des 8% au 3e trimestre 2021, mais il devrait repasser sous les 7% dès l’année suivante. "L’emploi diminue fortement à court terme, mais les dégâts restent relativement limités par rapport au choc sur le PIB", retient la BNB.

Encore qu'ici, la prudence s’impose. Avec toutes les mesures de soutien en vigueur actuellement, "l’économie belge est en coma artificiel", prévient Geert Langenus, macroéconomiste à la BNB. "Il faudra mesurer quels seront les dégâts lorsque le patient sortira du coma, une fois les mesures de soutien retirées."

Comme depuis le début de la crise et avec une régularité de métronome, Pierre Wunsch plaide pour des "mesures temporaires et ciblées, limitées aux entreprises saines et aux groupes vulnérables", mais reconnaît que pour éviter un effondrement de l’économie, "mieux vaut en faire un peu trop et un peu trop longtemps que trop peu et trop peu longtemps". "Je ne plaide pas pour un retrait rapide des mesures de soutien, mais on doit aller vers la vérité des chiffres", estime-t-il.