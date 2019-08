L'économie belge reste plus énergivore

Si l’économie belge consomme moins d’énergie que par le passé pour atteindre un même niveau de production, nos voisins directs font mieux. Si on considère le niveau d’intensité énergétique de l’énergie primaire, exprimé en MJ/PPP PIB (c’est-à-dire la consommation d’énergie par unité de production ou par unité de valeur ajoutée), la Belgique obtient un score de 4,741. C’est moins bon que nos voisins. La France affiche un score de 4,102, les Pays-Bas 3,937, l’Allemagne 3,603 et le Royaume-Uni 3,017. Le meilleur élève de l’UE est l’Irlande avec un niveau d’intensité énergétique de 1,948 et le plus faible est la Bulgarie avec 6,384.