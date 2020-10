L'élection de Bouchez "pourrait être entachée"

Le MR aurait avancé certains frais de Georges-Louis Bouchez pour la campagne interne qui l'a mené à la présidence il y a 10 mois. Denis Ducarme et Christine Defraigne s'informent en attendant une saisie éventuelle du comité d'arbitrage du parti.

Après avoir survécu à la fronde de la quasi totalité des cadres de son parti, voici Georges-Louis contraint de s'expliquer sur le financement de certains de ses frais lors de la campagne interne qui l'a propulsé président du MR. Les journaux du groupe Sud Presse révélaient mardi que le parti avait préffinancé certains de ses frais de campagne. On parle de deux montants (300 et 800 euros environ) honorés par le GAL, l'asbl du MR.

Toujours dans Sud Presse, le président des bleus se défend en affirmant que ces montants ont été soustraits de son salaire de président par la suite. Il affirme avoir confié sa "gestion administrative" au parti et se dit certain "que les règles ont été respectées". Une ligne de défense qui n'a pas convaincu au moins deux ex-candidats à la présidence du MR. Denis Ducarme et Christine Defraigne n'excluent pas de saisir le comité d'arbitrage du parti, qui a le pouvoir d’organiser une nouvelle élection.