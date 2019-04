L'enfermement d'enfants au 127 bis, c'est terminé!

Il ne sera désormais plus possible d'enfermer des mineurs au 127 bis, le centre fermé de Steenokkerzeel. Le Conseil d'Etat a décidé de suspendre l'arrêté royal initié par Theo Francken.

Enfermer des enfants dans le centre fermé 127 bis de Steenokkerzeel, c'est fini. Le Conseil d'Etat a décidé ce jeudi de suspendre l'arrêté royal permettant la détention de mineurs issus de familles en séjour irrégulier sur notre territoire. Celui-ci avait été initié par l'ancien secrétaire d'Etat à l'Asile et aux Migrations Theo Francken (N-VA). Cette mesure, entrée en vigueur à l'été 2018, n'a cessé de provoquer la colère de nombreux parlementaires et associations de défense des droits de l'Homme. "On n’enferme pas un enfant. Point”, entendait-on alors régulièrement.