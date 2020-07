L'épidémie poursuit son recul en Belgique

Hospitalisations

Anticorps

La présence d'anticorps dans le sang indique si la personne a été infectée par le nouveau coronavirus. Pour cette dernière étude, les scientifiques ont analysé des échantillons sanguins de 2.960 personnes. Les prélèvements ont eu lieu entre le 8 et le 13 juin. Les trois dernières enquêtes datent d'avant et pendant le confinement. La première indiquait que 3% des Belges avaient des anticorps, la deuxième 6% et la troisième presque 7%. Avec seulement 5,5% pour cette quatrième, la tendance à la hausse est rompue.