L’espoir d'embellie économique hisse le taux à dix ans au-dessus de zéro

La révision à la hausse des prévisions de croissance et d’inflation a fait repasser le taux belge à long terme au-dessus de zéro. La hausse va-t-elle se poursuivre et quelles en seraient les conséquences?

Pourquoi cette remontée?

La hausse du taux à long terme en Belgique et dans le reste du monde s’explique en grande partie par la révision à la hausse des estimations de croissance et d’inflation . Les investisseurs anticipent une reprise économique, car la vaccination contre le coronavirus permet d’assouplir progressivement les règles de confinement.

De plus, les politiques budgétaires et monétaires soutiennent fortement l’économie. Le Congrès américain devrait approuver dans les prochains jours un plan de relance de 1.900 milliards de dollars. Les banques centrales injectent des milliers de milliards dans l’économie pour relancer l’inflation, jugée trop basse. L’augmentation des prix du pétrole et des autres matières premières, ainsi que la pénurie de semi-conducteurs et de certains autres composants ont également alimenté la crainte de l’inflation.