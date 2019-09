L'ex-agent secret enfonce le clou contre Reynders, à visage découvert

Nicolas Ullens de Schooten, 54 ans, est cet ancien collaborateur de la Sûreté de l’État qui accuse le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders (MR), de corruption et de blanchiment. Il s’est déjà rendu, en avril de cette année, dans les bureaux de la police judiciaire pour faire part de ses accusations.

Durant cette audition, il a transmis toutes sortes d’informations qu’il a collectées, selon ses dires, lorsqu’il travaillait à la Sûreté de l’État, de 2007 à 2018. Sur la base de ces allégations, le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire visant le ministre, comme nous le relations dans notre édition de samedi dernier. Lors de son audition, Nicolas Ullens a parlé de dessous-de-table qui auraient été payés dans le cadre d’une série de marchés publics et d’achats par l’État. Il évoque notamment le déménagement de la police fédérale au Centre administratif à Bruxelles, le Kazakhgate et un dossier lié aux fonds libyens. "Dans tous ces dossiers, j’ai été confronté au tandem Reynders-Fontinoy" , dit-il. Jean-Claude Fontinoy est depuis de nombreuses années le bras droit de Reynders.

Entrave à l’enquête

Pourquoi la Sûreté de l’État s’était-elle intéressée à Reynders? "Il fait tout simplement ce que les services secrets russes lui demandent", prétend Nicolas Ullens. "Les Russes ont vite compris qu’il était possible de conclure des accords avec Reynders et Fontinoy. Ainsi, Reynders n’a pas voulu expulser des diplomates russes après l’affaire Skripal. Il a finalement consenti à en expulser un seul sous la pression du gouvernement et de l’Europe."