L'exécution des amendes pénales à nouveau épinglée

Faudra-t-il un cinquième audit de la Cour des comptes pour qu’enfin les peines infligées en justice soient exécutées correctement en Belgique? L’institution, qui a rendu en fin de semaine dernière son quatrième rapport sur la question en 20 ans – et pourrait au final se lasser – ne le prévoit pas. Elle pointe durement, une fois de plus, le manque d’action en la matière, principalement de la part de la justice.

Les chiffres sont cruels: entre le 1er janvier 2015 et le 1er décembre 2018, l’État belge aurait dû percevoir 1,485 milliard d’euros; il n’en a recouvré que 534,9 millions, soit 36%. Les amendes infligées par les tribunaux correctionnels sont encore moins bien recouvrées: on en est à 16,7% pour celles prononcées en 2018.

Les quatre rapports n’ont pas été inutiles pour autant et des avancées ont finalement été notées. Ainsi, la chaîne de recouvrement a été entièrement automatisée au SPF Finances . Ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir des chiffres sur l’exécution des amendes pénales. C’est un début! Plus globalement, la Cour des comptes "estime que les améliorations constatées depuis son audit de 2014 portent essentiellement sur le processus de recouvrement par le SPF Finances".

Comité Théodule

En 2014, la Cour, face au manque de coordination entre les SPF Justice et Finances, avait poussé à la mise sur pied d’un plan d’action par le conseil des ministres, la même année. Celui-ci a créé un "Organe de concertation pour la coordination du recouvrement des créances non fiscales en matière pénale". Un nom fort long pour désigner un office aujourd’hui pointé du doigt, pour le dire sans rudesse. En cinq ans d’existence, écrit la Cour des comptes, cet "organe" n’a jamais rédigé de procès-verbal de réunion ni remis un seul rapport ou recommandation aux ministres concernés. Pire, ce comité (Théodule) n’a jamais fourni "de délais d’exécution et d’estimation des ressources nécessaires pour mener à bien les actions du plan commun". Rhabillé pour l’hiver, l’organe en question se voit recommander par la Cour d’enfin réaliser tout ceci…