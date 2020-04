L'expert, gilet pare-balle du politique

On ne les compte plus: les "task forces" et les groupes d’experts se multiplient pour gérer la crise du coronavirus. Rien qu’auprès du gouvernement fédéral, on trouve ainsi le RAG (Risk Assessment Group), l’ERMG (Economic Risk Management Group), le GEES (Groupe d'experts en charge de l'exit stratégique) et on en passe… Un point commun: l’influence des experts auprès des décideurs politiques. Se faire conseiller par des personnes qui maîtrisent leur sujet – un virologue, par exemple – est évidemment de bon aloi. C’est ce que la Première ministre Sophie Wilmès appelle, à juste titre, "miser sur l’intelligence collective".