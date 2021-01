L'extrême droite belge, identitaire et conspirationniste...

L'insurrection survenue mercredi au Capitole démontre que les démocraties, même les plus protégées, restent fragiles. Identifiés grâce aux images et à une campagne active du FBI, les insurgés du Capitole appartiennent, pour la plupart, à des groupes d'extrême droite. Le plus vivace, QAnon, voit en Donald Trump le héros d'une guerre secrète menée contre une secte de dirigeants satanistes qui seraient occupés à diriger le monde .

De telles scènes seraient-elles possibles en Belgique? La culture de la violence et du port d'arme est moins répandue dans notre pays, ce qui laisse peu de chance de voir une telle invasion aboutir. Mais l'extrême droite est très active en Belgique, et présente un fond de violence. "Aux États-Unis comme en Europe, on voit que toutes les droites extrêmes sont suprémacistes, pour ne pas dire racistes, complotistes et au final violentes", dit Manuel Abramowicz, spécialiste belge de l'extrême droite.