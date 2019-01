L'horizon se dégage pour le Ceta

À l'époque, la Wallonie avait bloqué la signature du traité économique et commercial entre l'Union européenne et le Canada. La crise s'était soldée par un accord intrabelge prévoyant la saisine de la Cour de Justice de l'Union, en l'échange duquel le gouvernement wallon, alors PS-CDH, acceptait de céder au fédéral le pouvoir de signature du traité. Un an plus tard, en septembre 2017, le fédéral a donc demandé à la Cour son avis sur la compatibilité du Ceta avec le droit de l'Union.