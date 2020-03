L'immigration compense la baisse de natalité en Belgique

Chaque année à la même période, le Bureau fédéral du Plan met à jour ses prévisions démographiques pour la Belgique. Dans sa nouvelle édition, le Plan évoque un "baby-bug" entamé en 2008 dans la foulée de la crise économique et financière.

On observe, en effet, depuis lors une baisse du niveau de fécondité de 1,8 à 1,6 enfant par femme . "Certaines femmes, en particulier les moins de 30 ans, reculeraient actuellement l'âge de la maternité", constate le Bureau du Plan.

À moyen terme, le taux de fécondité devrait repartir légèrement à la hausse, vers le niveau de 1,7 enfant, mais sans jamais récupérer le niveau d'avant-crise. Le Plan avance deux hypothèses explicatives: la hausse du niveau d'instruction et de la participation des femmes au marché du travail , d'une part, et des changements sociétaux sur le nombre d'enfants désirés, d'autre part.

Crise de 2008 en cause

Ce dernier point résulterait de la crise de 2008: insécurité sur le marché du travail, accès plus difficile à la propriété et au marché locatif. Ces éléments retardent le projet de fonder une famille et poussent en outre à fonder une famille moins nombreuse.