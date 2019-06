L'immobilisme politique belge pourrait dissuader les investisseurs

L’indice de confiance de 72,1 attribué par Marsh à la Belgique est plus faible que celui de ses voisins (France, Allemagne, Pays-Bas et Royaume-Uni).

Parmi les paramètres pris en considération, il y a le risque politique et économique à court terme et à long terme. La Belgique affiche un indice global de confiance (72,1) en retrait par rapport à la France (74,8), l’Allemagne (77,8), les Pays-Bas (80,4) et le Royaume-Uni (75,8). C’est surtout le risque politique et économique à court terme qui nous handicape. "Il ne faudrait pas que l’immobilisme actuel se prolonge trop longtemps", prévient Herman Kerremans, directeur business development chez Marsh Belux.