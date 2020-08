L'impossible informatisation des règlements collectifs de dettes

Alors que les procédures de règlement collectif de dettes se traitent toujours par courrier postal, un projet de plateforme informatique est né pour en diminuer le coût. Mais il bloque, la faute aux affaires courantes. Les avocats s'en inquiètent auprès de Koen Geens.

Crise économique oblige, il est à craindre que le nombre de procédures de règlement collectif de dettes progresse ces prochains mois. Une situation d'autant plus triste qu'elle se traite toujours par courrier postal, prend du temps, coûte de l'argent. Les autorités s'en sont bien rendu compte et un nouvel article du code judiciaire, entré en vigueur en janvier 2017, a créé un "registre central des règlements collectifs de dettes", rassemblant toutes les données, actes et pièces nécessaires afin d'accélérer les procédures.

Les ordres des barreaux belges (Avocats.be et l'OVB, l'ordre flamand) ont donc été désignés comme gestionnaires de ce registre. En février 2019, car les choses prennent toujours du temps, un projet d'arrêté royal visant à réaliser concrètement ce registre est rédigé. Il prévoit un coût provisionnel de mise en place de 2,7 millions d'euros pour les années 2019 à 2021, ainsi que 743.000 euros de frais de gestion annuels.

Mais comme tout est souvent compliqué en Belgique, les affaires courantes sont passées par là. Et le projet d'arrêté royal n'est pas allé plus loin. Les barreaux flamands, francophones et germanophones rappellent que, le 3 juin, le ministre de la Justice, Koen Geens, avait répondu devant la commission Justice, à la Chambre, que "les douzièmes provisoires empêchent la confirmation de l'arrêté royal". En bref, tant qu'il n'y a pas de gouvernement de plein exercice, il n'y aura pas de nouvelle ligne budgétaire.

"Economie substantielle"

Et la chose fait grincer des dents chez les avocats, qui se sont récemment fendus d'une lettre à Koen Geens, l'appelant à agir pour accélérer le dossier. Car, selon eux, ne pas ouvrir une ligne budgétaire supplémentaire risque bien de faire... perdre de l'argent à l'État.

"Rien que pour les frais postaux, la mise en place d’une plateforme permettrait, à terme, de faire une économie de 80% à 85%." Xavier Van Gils et Edward Janssens Présidents d'Avocats.be et de l'OVB

"La mise en place d’un registre permet une économie substantielle d’envois postaux par les tribunaux", écrivent Mes Xavier Van Gils et Edward Janssens, présidents d'Avocats.be et de l'OVB (Orde van vlaamse balies), dans ce courrier dont L'Echo a obtenu copie. "Sur les trois dernières années, la moyenne des coûts postaux pour l'ensemble des tribunaux du travail est de 5.315.592,33 euros. Sur base d’une analyse effectuée par le tribunal du travail du Hainaut, en 2014, les procédures en règlement collectif de dettes représentaient 87 % des coûts postaux de la juridiction et 91 % des envois recommandés et plis judiciaires. Ainsi, dans une perspective très prudente, on peut considérer que, rien que pour les frais postaux, la mise en place d’une plateforme permettrait, à terme, de faire une économie de 80% à 85% de 5.315.592,33 euros, soit une économie de 3.614.602,79 euros par année", argumentent les avocats.

Médiation de dettes judiciaires

Le calcul est, selon les barreaux du pays, très simple: "Le programme sera donc amorti en moins d'une année!" Et cet appel: "N'est-il vraiment pas possible de débloquer les fonds pour un projet qui permettra de réaliser des économies" si vite?

"N'est-il vraiment pas possible de débloquer les fonds pour un projet qui permettra de réaliser des économies dès la première année?" Xavier Van Gils et Edward Janssens

Contacté, le cabinet du ministre de la Justice observe que "l'arrêté royal a été rédigé et est actuellement en cours de procédure administrative". Et prévoit une piste de solution: "Le projet de décret prévoit que le financement des frais de développement s'effectuera par une provision de 80% du montant total estimé du développement, versé sur trois ans. Les 20% restants des frais de formation estimés sont libérés lors de la livraison du registre. Dès la publication de la décision, l'administrateur peut adresser sa demande de versement du financement au SPF Justice."