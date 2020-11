L’indemnité de rupture en cas de crédit-temps

Décision cassée

La cour du travail lui a donné tort, mais la Cour de cassation a considéré que, sur la base de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes, la cour montoise n’avait pas vérifié si un nombre "considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier de la réduction des prestations de travail et si la différence de traitement entre travailleurs féminins et masculins était justifiée" par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe., se référant ainsi au Traité européen prônant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.