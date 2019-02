L'indépendant malade plus vite couvert

La Commission économique de la Chambre a approuvé, à l’unanimité, le projet de loi qui entrera en application le 1er juillet. Une bonne nouvelle pour les indépendants qui percevront cette aide, à raison d’un montant journalier de 47,89 euros pour un isolé, 59,85 pour un chef de ménage et 36,47 pour un cohabitant. Cette somme sera perçue à partir du huitième jour d’arrêt de travail pour cause de maladie et aura un effet rétroactif.