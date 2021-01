L’individualisme est un humanisme

Contrairement à notre inclinaison latine à le voir comme un synonyme d’égoïsme, l’individualisme nous invite à penser et décider par nous-mêmes avec, au final, plus de bien-être collectif et une économie à la fois plus prospère et plus stable.

Au début des années nonante, mon père était responsable du marketing au sein d’une multinationale allemande active dans le pneumatique. Lors d’une réunion pour le lancement d’un nouveau pneu, la centrale allemande présentait le projet publicitaire l’accompagnant. Son slogan était "der Reifen für Individualisten". La traduction proposée en français était donc "Le pneu pour les individualistes". Une fois passés la surprise et les sourires gênés, les Français, Belges et autres Italiens, leur indiquèrent la connotation particulièrement négative qu’un tel qualificatif évoquait dans nos contrées.

Vue en plein écran Laurent Hanseeuw, économiste, dirigeant d’entreprises et membre du Groupe du Vendredi. ©Tom Verbruggen

Penser et décider par soi-même

Cette anecdote illustre l’écart important de signification qu’un même vocable peut avoir dans des langues et cultures distinctes. Alors que nous associons l’individualisme à l’égoïsme et au chacun pour soi, il renvoie en allemand à la recherche de la formation d’une opinion indépendante, qu’elle soit ou non conforme au contexte social. Elle exprime la capacité d’un individu à penser par soi-même.

Cette lecture est aussi liée à la pensée luthérienne, marquant l’importance de penser et décider par soi-même, en s’abstenant de suivre aveuglément les injonctions d’une autorité morale collective. Et les Allemands ont pleinement conscience que, lorsqu’ils s’en sont écartés, ce ne fut pas pour un mieux.

Selon cette interprétation, l’individualisme revient aussi à croire en l’individu et sa capacité à agir, certes pour son bien, mais aussi dans et pour son environnement.

Actuellement, quels discours d’un quelconque politique, ou que ce soit, et sur quel sujet que ce soit appelle à moins contrôler et à s’en remettre à notre bon jugement?

Méfiance très répandue

Or, il existe une tendance forte et croissante dans nos sociétés à se méfier de notre prochain. Sans palabrer sur la situation actuelle, il y a une demande constante d’accroître le contrôle sur les individus. Quels discours d’un quelconque politique, ou que ce soit, et sur quel sujet que ce soit appelle à moins contrôler et à s’en remettre à notre bon jugement? Si seuls les nantis se chagrinent du contrôle sans cesse plus étroit sur leurs avoirs (registre UBO, accès aux comptes bancaires, échanges automatiques d’informations transfrontaliers, etc.), cette évolution se traduit aussi pour les chômeurs demandant une dispense de recherche pour reprendre des études ou l’artiste essayant d’attester qu’il répond aux conditions du statut. Toutes ces évolutions sont in fine les différentes faces d’une même pièce. Collectivement, nos sociétés deviennent de plus en plus méfiantes vis-à-vis des individus qui la composent.

Le contexte actuel montre néanmoins l’impasse d’une telle évolution. Peu importe les innovations technologiques, il ne nous sera jamais possible d’organiser un contrôle serré de tous, et de chacune de nos activités. Hormis le caractère (déjà) indésirable d’une telle évolution sociétale, elle est aussi incroyablement coûteuse. Non seulement l’économie du contrôle doit être payée, mais de nombreuses recherches économiques ont montré à quel point les économies disposant de haut de niveau de confiance bénéficiaient d’un plus grand bien-être et d’une meilleure croissance, souvent plus stable.

L’enfer, ce n’est pas les autres

L’incroyable défiance observée au sein de la société américaine n’est pas un phénomène nouveau. Les litiges incessants aux États-Unis représentent un coût trois fois plus élevé qu’en Europe, mais sont aussi en forte croissance chez nous. Plusieurs points de PIB américain ne s’expliquent que par l’ampleur de l’économie du litige. On devrait y rajouter l’économie du contrôle.

Par ailleurs, cette volonté de contrôle a et aura elle-même des conséquences néfastes sur la confiance mutuelle entre les individus. Un haut niveau de contrôle moyen s’accompagne vraisemblablement d’un grand écart-type ou, en d’autres mots, de la perception (et de l’observation) d’un arbitraire important du résultat de ces contrôles, accroissant alors le ressenti des individus vis-à-vis de la société et diminuant d’autant leur volonté de se penser avec et pour autrui.