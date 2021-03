L’inflation s’accélère en Belgique

La crise sanitaire et les mesures instaurées ont eu un impact sur le comportement de consommation des ménages belges et sur l’indice des prix à la consommation du mois de mars 2021. Selon les dernières données relatives portant sur l'indice des prix à la consommation publiées par Statbel , l’inflation est passée de 0,46% en février à 0,89% en mars.

La montée des prix de l’ énergie , dont l'inflation s’élève désormais à 2,27 %, contre - 3,60 % le mois dernier et -7,85 % en janvier , a exercé un effet haussier.

Des effets nuancés

L’inflation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées reste quant à elle négative et s’élève actuellement à-0,58 %. L’indice des prix à la consommation a en revanche progressé ce mois-ci de 0,30 point, soit de 0,27%, pour s’élever à 110,51 points, contre 110,21 points en février 2021.