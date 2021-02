L’innovation belge joue-t-elle sa dernière cartouche ?

La crise du Covid a contribué à mettre plus que jamais en lumière les faiblesses systémiques de l'Europe de même que la place cruciale de la recherche et de l'innovation. Pour certaines opportunités, il est déjà trop tard mais pour d'autres pas.

J'ai lu récemment dans l'Echo un article comme quoi "des experts proposaient des pistes pour la réindustrialisation de la Wallonie" dans un rapport commandé par le gouvernement. Faute de trouver le rapport sur le net, je me réfère à l'Echo pour les 4 piliers du rebond wallon identifiés: la recherche, la réindustrialisation, l’émergence de nouveaux secteurs et le dynamisme entrepreneurial. Il y était également question de la nécessité de recentrer les pôles de compétitivité sur des innovations de rupture, du montage de partenariats public-privé innovants et de la capacité à attirer des investisseurs internationaux.

En tant que consultante en levées de fonds publics et privés pour des innovations de rupture de toute l'Europe, cet article m'a éclairée sur la relative médiocrité des résultats de la Belgique, et particulièrement de la Wallonie, sur les programmes européens visant justement à aider les meilleures innovations de rupture à changer d'échelle.

Je fais référence au programme EIC Accelerator qui octroie jusque 17,5 millions d'euros en financement à des PME très prometteuses. Je fais également référence au programme de Venture debt de la Banque européenne d'investissement (BEI) qui octroie de plus larges enveloppes encore à ce même type de PME.

Peu de sociétés belges à l'appel...

Ces deux programmes sont extrêmement concurrentiels avec un taux statistique de réussite avoisinant les 2%. Sur 712 sociétés sélectionnées par le pilote de l’EIC Accelerator depuis 2018, 21 seulement sont belges, dont 4 Wallonnes. Par comparaison, le Danemark, la Finlande et l’Irlande dont la population est inférieure de moitié à celle de la Belgique ont vu respectivement 49, 35 et 31 de leurs sociétés retenues. Même constat sur le programme Venture debt de la BEI: deux sociétés belges seulement sur 99 retenues. À titre indicatif, l’une des deux est Univercells qui a levé des fonds auprès de Bill Gates et Warren Buffet l’an passé.

En tant que membre de l'Union européenne, la Belgique a été partie prenante des discussions de la dernière décennie sur le choix de l'Europe de miser sur des innovations de rupture - un choix ancré dans sa force démontrée en science et technologie et dans sa capacité vraisemblable à regagner en compétitivité par ce biais. Plusieurs pays européens ont saisi la balle au bond et redoublé d'efforts avec des programmes nationaux dédiés à cette catégorie d’innovation. Ces mêmes pays se félicitent aujourd'hui de voir leurs poulains monter en gamme grâce à des fonds européens qu'ils utilisent comme levier pour attirer davantage de capitaux privés.

"L'innovation de rupture ne sort pas de nulle part. Plus encore que l'innovation classique, elle se construit car elle s'ancre typiquement dans 10, 15, 20 ans de R&D." Caroline Bergaud

L'innovation de rupture ne sort pas de nulle part. Plus encore que l'innovation classique, elle se construit car elle s'ancre typiquement dans 10, 15, 20 ans de R&D. Le retard pris sera très dur à rattraper, d'où l'importance d'une approche pragmatique.

Déjà trop tard?

Pourquoi ne pas communiquer sur ces programmes européens plus largement de manière à ce que les entreprises qui travaillent à une véritable innovation de rupture puissent s'en saisir?

Pourquoi ne pas renforcer l'accompagnement dont bénéficient ces entreprises auprès des agences d'innovation régionales? En Irlande par exemple, 2 fonctionnaires à temps plein travaillent exclusivement au soutien des candidats à l'EIC Accelerator.

Pourquoi ne pas mettre en relation de manière systématique les meilleurs candidats avec les meilleurs consultants de manière à maximiser leurs chances de réussite? L'Espagne s'est organisée en ce sens depuis 2014 et a ainsi raflé le plus grand nombre de subsides sur le programme.

Pourquoi ne pas relever le niveau d'exigence à l'octroi de financements régionaux à l'innovation? Les entrepreneurs belges me disent souvent que cela ne fait pas sens pour eux d'aller chercher des fonds européens ultra-concurrentiels là où ils ont une chance sur 3 de décrocher un subside régional conséquent avec comparativement peu d'effort. A court terme, une telle logique est compréhensible mais à moyen terme, elle n'amène pas les entrepreneurs belges à se mesurer aux meilleurs en Europe et donc à la réalité du marché.

Pourquoi ne pas faire un tour d'horizon des innovations de rupture les plus avancées dans les pôles de compétitivité wallons et structurer une partie des financements à l'innovation du programme Get Up Wallonia autour des thématiques les plus prometteuses?

"Pourquoi à l'image de la Finlande ou de l'Irlande, la Belgique ne pourrait-elle pas transformer sa petite taille et ses échecs passés en un atout majeur, à savoir l'agilité?" Caroline Bergaud

La crise du Covid a contribué à mettre plus que jamais en lumière les faiblesses systémiques de l'Europe de même que la place cruciale de la recherche et de l'innovation. Pour certaines opportunités, il est déjà trop tard mais pour d'autres pas. Pourquoi à l'image de la Finlande ou de l'Irlande, la Belgique ne pourrait-elle pas transformer sa petite taille et ses échecs passés en un atout majeur, à savoir l'agilité? Je dis souvent à mes clients qu'ils n'ont qu'une cartouche à jouer pour convaincre des investisseurs. En tant qu'observatrice extérieure, il me semble que la Belgique, elle aussi, n'a qu'une cartouche.