L'investisseur reporte ses projets immo et renforce son épargne

Une partie des investisseurs veut croire au rebond boursier, mais la moitié a reporté ses projets immobiliers et envisage d'épargner davantage.

Le dernier baromètre des investisseurs d’ING enregistre son deuxième rebond mensuel consécutif (de 64 en avril à 79 en mai), mais son curseur n’effectue pas encore de percée en zone neutre (100). La crise du coronavirus a pesé sur les revenus, les dépenses et l’épargne.

Et si les perspectives économiques restent très négatives pour les investisseurs, un tiers pensent que l’économie se redressera dans les prochains mois. Une proportion de réponses positives jamais vues depuis deux ans.

Épargner davantage

La crise du coronavirus aura de lourdes répercussions sur les finances du Belge. 35% des personnes interrogées ont vu leurs revenus diminuer et 41% disent avoir limité leurs dépenses depuis lors. Seuls 14% ont dépensé davantage. 37% des sondés ont réduit leur épargne, tandis que 13% ont mis davantage de côté.

Beaucoup pensent qu’une série de biens et services seront plus chers à l’avenir. En particulier les billets d’avion (69%), les produits alimentaires importés (68%), les produits alimentaires belges (53%) et les hôtels (52%).