L'observatoire liégeois "Speculoos" ouvre les yeux au Chili

La chasse aux exoplanètes reprend de plus belle pour les chercheurs belges Michaël Gillon et Emmanuel Jehin, chercheurs qualifiés du F.R.S.-FNRS à l’Université de Liège. Avec un autre Liégeois, Julien de Wit, désormais professeur associé au MIT, ces astronomes étaient à la base de la découverte du système Trappist-1 en 2017: une étoile dotée de sept planètes dont certaines pourraient abriter la vie , située à 40 années-lumière de notre Soleil. Leur découverte avait la Une des journaux scientifiques de l’époque.

Ces quatre "biscuits", pour reprendre le clin d’oeil du Pr Queloz, de fabrication allemande et d’une valeur unitaire d’un million d’euros, vont traquer dès janvier et pendant au moins cinq ans la signature d’exoplanètes tournoyant autour d’étoiles froides.

"Nous utilisons la méthode des transits pour détecter les exoplanètes autour de ces étoiles peu lumineuses", explique le Pr Gillion (ULiège), qui pilote ce projet. "Quand une planète passe devant son étoile, elle bloque une partie de sa lumière. Cela génère une sorte de mini éclipse et donc une atténuation subtile de la luminosité de l’étoile. Les exoplanètes, dont les étoiles hôtes sont plus petites, bloquent une plus grande partie de la lumière de leur étoile pendant un transit, ce qui rend ces éclipses périodiques plus faciles à détecter."