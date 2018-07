L'open space mauvais, la fausse bonne idée

L'open space, on en revient. En l'absence d'intimité, les travailleurs compensent en construisant des murs virtuels.

Forcer les travailleurs à se faire face n’est pas forcément favorable à la communication, aux échanges et la créativité. Une étude parue dans la revue Philosophical Transactions of the Royal Society remet en question cette croyance qui a transformé la vie en entreprise depuis les années 80.

Après une analyse des comportements sur trois mois auprès de 52 employés de différents services et de différentes entreprises, réalisée par Stephen Turban et Ethan Bernstein (Harvard Business School), il s’avère que les interactions directes sont 73% moins courantes dans les open spaces que dans des espaces cloisonnés.

En revanche, les échanges par email et messagerie instantanée sont plus nombreux (+ 67% et + 75%).

En l’absence d’intimité, les travailleurs compensent en construisant des "murs virtuels" entre eux.

Les chercheurs concluent qu’en l’absence d’intimité, les travailleurs compensent en construisant des "murs virtuels" entre eux. Dans des espaces cloisonnés, aller dialoguer les uns avec les autres est au contraire perçu comme une détente, un moment de relaxation, propice à l’augmentation des échanges et à la créativité.

De quoi faire réfléchir, surtout dans un contexte chronique de baisse de la productivité dans les entreprises, depuis plus d’une décennie.