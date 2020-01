"La Belgique a besoin d'une politique digitale"...

Sur les sept critères de cotation différents, celui sur un environnement propice pour les start-ups est celui où la Belgique est la moins bien classée. Notre pays ne récolte qu’un maigre 0,67/3, soit une 30e place pour ce critère. Pour les autres critères, le plat pays se situe systématiquement entre les 15e et 24e place. Comment expliquer ce retard par rapport à nos voisins? " Le problème est essentiellement politique. Il manque l’impulsion pour faire bouger les choses. Aujourd’hui, il n’y a pas une politique digitale en Belgique. La dernière date de Marcourt en 2015 et elle était uniquement pour la Wallonie. Internet ne se soucie pas vraiment des différences linguistiques. "

Exemple luxembourgeois

Si le patron est si critique par rapport à la Belgique, c’est qu’il appuie son argumentaire à coups de comparaison avec notre voisin luxembourgeois. Un autre marché qu’il connaît très bien puisqu’il y assure également la fonction de general manager. " Ils ont une stratégie digitale claire depuis 2014 et sont aujourd’hui deuxième du classement. Là-bas, tout est beaucoup plus rapide. Ici, pour n’importe quelle décision, il faut passer par quatre ministres différents. "

Le bilan est donc peu encourageant mais, selon le patron, il ne faut pas être alarmiste pour autant. "Tout n’est pas mauvais. Il y a aussi de belles réussites. Il n’y a d’ailleurs pas spécialement une différence entre la Flandre et la Wallonie comme on le présente souvent. Aujourd’hui, Odoo fait parler de lui, avant c’était IBA. On peut aussi pointer la Sonaca. On a tendance à voir le verre à moitié vide en Wallonie", assure encore le patron de Cisco.