La Belgique au cœur des attentions, pas des restrictions

"Au moins 11 pays européens où le voyage sans quarantaine est possible ont souffert d'augmentation de Covid-19 ces derniers jours", soulignait le Times, pointant en particulier la Croatie et la Belgique. Rapportant les mesures annoncées ce lundi par Sophie Wilmès, le journal The Guardian observait de son côté que «la Belgique soulève la perspective d'un "confinement complet"», retenant que la Première ministre belge, "a dit qu'un second lockdown pourrait être inévitable".