La Belgique, championne de la taxation du travail

Le salaire d’une famille avec deux enfants et deux salaires est taxé à 46,2%. Pour les célibataires sans enfants, ça monte même à 53,7%.

Chaque année, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) étudie et compare l'imposition des salaires parmi ses membres, c'est-à-dire les 35 pays les plus industrialisés. Pour ce faire, l'organisation multilatérale prend en compte l’impôt sur le revenu ainsi que les cotisations de sécurité sociale versées tant par le travailleur que par l’employeur, ce qui donne le "coin fiscal" ou le taux effectif d’imposition du travail.

En 2017, c'est en Belgique (53,7%) que l'on a observé le coin fiscal le plus élevé pour les travailleurs célibataires sans enfants rémunérés au salaire moyen. Notre pays laisse à bonne distance l’Allemagne (49,7%), l’Italie (47,7%) et la France (47,6%). À l'autre bout de l'échelle, les coins fiscaux les plus faibles se situent au Chili (7%), en Nouvelle-Zélande (18,1%) et au Mexique (20,4%). La moyenne OCDE est de 35,9%, soit une baisse de 0,1% seulement par rapport à 2016.

Si on prend une famille avec deux enfants et deux salaires, la Belgique reste en tête des pays les plus taxés (46,2%), suivie de l’Allemagne (42,7%), de la France (42,2%) et de l’Italie (41,5%). Ces quatre pays sont les seuls à dépasser le seuil de 40%. Les pays les plus cléments pour ce type de famille sont le Chili (6,7%), la Suisse (15,3%) et Israël (15,8%). La moyenne OCDE est de 30,7%.

La situation est quelque peu différente pour les familles avec deux enfants et un seul salaire. La Belgique descend à la cinquième place (38,3%), précédée par la France (39,4%), la Grèce (39%), l’Italie (38,6%) et la Finlande (38,4%). Ces taux sont inférieurs en raison des compensations versées aux familles (allocations familiales, déductions pour enfants à charge, etc.). C'est en Nouvelle-Zélande que le coin fiscal est le plus faible (6,4%) pour les familles avec deux enfants et un seul salaire, suivie du Chili (7%) et de la Suisse (9,1%). La moyenne OCDE est de 26,1%.

La Belgique en tête pour l’IPP également

L’OCDE s’est aussi penché sur l'imposition des personnes physiques, c’est-à-dire l’impôt sur le revenu et les cotisations de sécurité sociales payées par les salariés. Là aussi, la Belgique arrive largement en tête avec un taux de prélèvement de 40,5% pour un travailleur célibataire sans enfant rémunérés au salaire moyen. Un record absolu qui contraste avec la moyenne de 25,5% pour l'OCDE. Ces 40,5% se décomposent en 26,5% d’impôt sur le revenu et 14% de cotisations sociales de l’employé. Le trio de tête est complété par l’Allemagne (39,9%) et le Danemark (35,8%). A l’autre bout de l’échelle, on retrouve le Chili (7%), le Mexique (11,2%) et la Corée du Sud (14,5%).

Pour une famille avec deux enfants et deux salaires, l’imposition des personnes physiques en Belgique est de 31,2%, contre une moyenne OCDE de 19,4%. Notre pays n’est précédé que par l’Allemagne (31,6%), tandis que le Danemark arrive en troisième position (31,1%).

Pour une famille avec deux enfants et un seul salaire, l’imposition des personnes physiques en Belgique est de 20,7%, contre une moyenne OCDE de 14%. C’est la seule configuration familiale où notre pays descend dans le classement. En tête, on retrouve la Turquie (25,9%), le Danemark (25,3%), les Pays-Bas (24,6%), la Grèce (23,7%) et l’Allemagne (21,7%).