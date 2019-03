La Belgique compte ses alliés pour la taxe sur le CO2 des avions

C’est à l’initiative de son collègue flamand Koen Van den Heuvel (CD&V) que la Belgique avait demandé de porter la question à l’agenda européen. Dans une "note d’information" de trois pages envoyée à ses partenaires, révélée ce week-end par Le Soir, la Belgique appelle à une discussion "sur la tarification du transport aérien". Elle y plaide pour une tarification plus juste alors que "des modes de transport plus respectueux de l’environnement, comme le chemin de fer, sont davantage taxés que le transport aérien".

Pollueur-payeur

La Belgique souligne que les émissions des vols depuis les États membres de l’Union ont augmenté de 95% entre 1990 et 2016. Et que les projections prévoient une augmentation des émissions supplémentaire de 21% à l’horizon 2040 – pour atteindre 198 millions de tonnes. Des efforts additionnels seront donc nécessaires pour répondre à ce problème, plaide-t-elle. "Et éviter que d’autres secteurs économiques dans l’UE aient à compenser la croissance des émissions de gaz à effet de serre de l’aviation."

La Belgique défend donc l’idée d’ appliquer à l’aviation le principe pollueur-payeur et rétablir une concurrence juste avec d’autres modes de transport. Sous la forme d’une taxe sur le carburant des avions ou d’une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des billets d’avion, par exemple. Elle note qu’une telle fiscalité verte pourrait inciter les compagnies aériennes et avionneurs à investir dans la transition.

Quelques soutiens

Sauf demande contraire de la Belgique, le débat ne sera pas retransmis publiquement. Mais on sait que les Belges ne font pas cavalier seul. Les Pays-Bas ont ouvert le débat en prenant le 12 février une position similaire au Conseil des ministres des Finances. La France, la Finlande et l’Espagne avaient activement soutenu la proposition , nous revient-il.

Pour donner un ordre de grandeur, si tous les pays de l’Union s’accordaient sur une TVA de 15% sur les billets d’avion tant intérieurs qu’extérieurs, cela générerait 17 milliards d’euros de recettes par an , estime l’ONG Transport & Environment, qui défend la fin du "congé fiscal" de l’aviation. Une taxe sur le kérosène équivalente aux accises les plus basses de l’Union sur le diesel (33 cents par litre) générerait de son côté 9,5 milliards d’euros.

Lancer cette discussion au moment où la Commission Juncker prépare sa sortie de scène fait sens: si l’exécutif constate que la proposition recueille un soutien significatif parmi les États membres, elle sera plus encline à mettre le sujet dans sa "to do list". Ce sera alors à la prochaine équipe de lancer la machine des études d’impact et consultations des parties prenantes, avant d’évaluer si légiférer au niveau européen serait opportun.