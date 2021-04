La Belgique dans le top 10 européen de la vaccination

1.779.410 personnes âgées de 18 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin, soit 15,5% de la population totale. 615.866 personnes ont quant à elles reçu les deux doses et sont donc complètement vaccinées, soit 6,7% des 18+ (5,4% de la population totale). 81,4% des 85 ans et plus ont reçu une première dose et 28,3% sont totalement vaccinées. Des chiffres qui s’élèvent à respectivement 66% et 8,8% pour les 75-84 et à 22,8% et 4,5% pour les 65-74 ans pour reprendre les autres tranches les plus âges de la population. Près de 3 millions de doses (2,998 millions) ont été reçues en Belgique, dont 60% de Pfizer-BioNTech.