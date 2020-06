La Belgique, dernier de classe dans le portefeuille d'Interparking

La confinement a eu un effet direct et catastrophique sur l’activité de la société belge Interparking. Elle gère un portefeuille de 965 exploitations dans 9 pays européens et peut donc comparer les effets locaux de la pandémie sur son segment de marché. Le pays le plus durement – et longuement – touché est la Belgique.

Sur l’ensemble des 9 pays (Belgique, Pays-Bas, France, Espagne, Allemagne, Autriche, Italie, Pologne et Roumanie) où Interparking opère, son chiffre d’affaires a chuté en avril de 72%. En mars déjà, Roland Cracco, le CEO, chiffrait la chute de ses rentrées à 40%. "En mai, nous serons à 50% de notre chiffre d’affaires normal. Et nous projetons 10% de mieux chaque mois qui suit. En Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche, nous avons déjà récupéré 2/3 de notre chiffre d'affaires normal. Et malgré l'impact très dur de la crise sanitaire en Espagne, en Italie et en France, le taux d'utilisation de nos parkings dans ces 3 pays est déjà en forte reprise. Toutes choses égales par ailleurs comme on dit, nous osons prévoir une reprise en V, comme le laissent augurer les premiers retours chiffrés en Italie, comme à Venise par exemple, où les files d’attente sont déjà impressionnantes", détaille le patron de la filiale parking d'AG Real Estate (51%).

Le boulet bruxellois

Il ajoute directement, avec un certain dépit, que la Belgique est le pays où les performances sont de loin les plus mauvaises, avec un taux moyen d'occupation estimé pour le mois de mai à 20% seulement (-80%). Autre détail chiffré qui le fait tiquer: à l'exception de Bruges, qui souffre fortement de la fermeture aux touristes, les parkings situés en Flandre (Gand, Anvers, Alost, Ninove, Knokke) et en Wallonie (Namur et Liège) se remplissent bien plus vite que dans la capitale.

"Pour Bruxelles, nous sommes simplement confrontés au 'plus bas' des 415 villes où nous opérons, petites ou grandes, avec des taux d'occupation de 2%. C’est encore pire que Brussels Airport, pourtant à l'arrêt!" Roland Cracco CEO Interparking

À l'aéroport de Zaventem, où le taux d’occupation stagne à 3% de la normale de saison (-97%), le coût des taxes locales dépasse le chiffre d'affaires réalisé. "Pour Bruxelles, nous sommes simplement confrontés au 'plus bas' des 415 villes où nous opérons, petites ou grandes, avec des taux d'occupation de 2%. C’est encore pire que Brussels Airport, pourtant à l'arrêt!"

Vue en plein écran À Venise, l'entrée du parking Tronchetto, géré par Interparking, est déjà reprise d'assaut par les touristes.

Quand on lui demande d’expliquer cette situation catastrophique à Bruxelles, Roland Cracco sort l’artillerie: mauvaise image donnée au monde extérieur en matière de repli sur soi (fermeture du tunnel Léopold au nord et du Bois de la Cambre au sud), mise en œuvre non concertée d’une zone 20 dans le Pentagone, avec des sous-zones à 10 km/h (Sablon), suppression de 40 kilomètres de voies de circulation automobile, également sans concertation, pour les remplacer par des pistes cyclables, etc. "Indépendamment du bien-fondé ou non de ces mesures politiques, le momentum pose question: nos concitoyens hésitent à prendre les transports en commun pour des raisons de distanciation compréhensible et le Fédéral préconise l'utilisation de la voiture pour mieux se protéger. Cherchez la cohérence…", peste-t-il, certain de ramasser une volée de bois vert au moment de terminer sa phrase.

Relance au forceps dès demain

Loin de baisser les bras pour autant, Roland Cracco dévoile un premier incitant pour faire revenir les voitures dans ses parkings belges, province comprise: une réduction de 50% pour les possesseurs de la carte de fidélité (PCard, gratuite) jusqu'au 31 août au moins. S’y ajoute une procédure d’accès "sans contact" – pour les détenteurs de PCard toujours: "Ils pourront entrer et sortir automatiquement de nos parkings en liant leur plaque d’immatriculation à leur carte d’affilié", détaille-t-il. En outre, en collaboration avec la Ville de Bruxelles – et plus précisément avec l'échevin des Affaires économiques Fabian Maingain (DéFI) –, une PCard commune (Shopping Bruxelles/Interparking) vient d'être lancée. Et à Bruges, les deux premières heures seront offertes. Une opération menée en partenariat avec la ville, qui intervient financièrement.