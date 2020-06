La Belgique doit "s'excuser" pour son passé colonial, estime Pierre Kompany

Pour la planète football, c'est un des patronymes belges les plus célèbres. Le nom est en réalité congolais et s'est aussi imposé en politique. Pierre Kompany, 72 ans, est certes le père de Vincent Kompany, défenseur vedette des Diables rouges. Mais, fin 2018, cet ex-réfugié politique ayant fui la dictature de Mobutu a acquis à son tour une notoriété en devenant le premier bourgmestre noir de Belgique, élu à la tête de la commune bruxelloise de Ganshoren. Aujourd'hui, entre deux obligations liées à ses fonctions, il suit de près la vague d'émotion qui a suivi la mort de l'Afro-Américain George Floyd et le débat qu'elle a ravivé sur les violences de la période coloniale au Congo et le rôle du défunt roi Léopold II, dont ce vaste territoire africain fut longtemps la propriété privée.