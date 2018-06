La Belgique du côté des "charbonniers" sur les objectifs de renouvelable

L’accueil est nettement plus froid du côté des organisations de défense de l’environnement. Le Fonds mondial pour la nature (WWF), déplore ainsi un accord "sans ambition" , très loin de permettre d’atteindre l’ambition de l’Accord de Paris. L’objectif de renouvelables "est à peine au-dessus du statu quo, c’est un échec spectaculaire de l’UE" , estime Imke Lübbeke, responsable Climat et Energie de l’ONG internationale.

L’accord obtenu en "trilogue" – le format de négociation entre les colégislateurs de l’UE –, prévoit que l’ambition collective pour 2030 pourra être renégociée en 2023. Le texte doit à présent être formellement adopté par le Parlement et le Conseil.

"On pourrait tenter 30"

Or la Belgique pourrait se voir imposer cet objectif malgré elle, car à ce stade, rien n’indique qu’elle soutiendra l’accord obtenu par les négociateurs. Lors de la dernière discussion au Conseil de l’UE sur le sujet, lundi, les pays du groupe Visegrad (Europe centrale), ont été rejoints par la Slovénie, la Croatie et la Belgique, pour refuser un objectif ambitieux. La Belgique défend 27%, "mais on pourrait tenter 30", indiquait mercredi encore Marie-Christine Marghem, à la Chambre.