La Belgique en orange, ça change quoi?

La hausse des contaminations a fait passer la Belgique au stade orange sur la carte mondiale du Covid-19. Sans entraîner de mesures restrictives jusqu'à présent, sauf de la part de l'Estonie.

Depuis vendredi dernier, la Flandre est en orange sur la carte la plus regardée en ce moment, celle du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) traçant les contaminations au Covid-19 en Europe. Sur la carte mondiale du même organisme, c'est la Belgique toute entière qui porte cette couleur intermédiaire.

Techniquement, la couleur orange (soyons précis: orange clair) signifie qu'en Flandre la barre des 20 contaminations par 100.000 habitants a été dépassée au cours des quatorze derniers jours. Sous les 20 cas rapportés, c'est le jaune qui vous revient (c'est le cas de la Wallonie et de Bruxelles sur la carte européenne), l'orange foncé caractérisant une zone au-delà de 60 contaminations et le rouge, une zone en comptant plus de 120. Parmi les pays voisins de la Belgique, seul le Luxembourg est en rouge.

Chaque pays décide

Les données de l'ECDC permettent de situer où on en est sur le continent et à travers le monde mais ce baromètre ne déclenche rien en soi. Il revient en effet à chaque pays de décider quelles mesures (test, quarantaine, interdiction) il applique à quel pays.

À ce stade, peu de changements sont à noter suite à ce nouveau statut de la Flandre/Belgique. Seule l'Estonie a décidé ce lundi d'appliquer une quarantaine aux personnes venant de Belgique, comme le faisaient déjà l'Irlande et l'Islande. Cette dernière impose aussi un test, comme le font aussi Chypre et le Danemark (test obligatoire pour le Groenland et les Îles Féroé). Le site des Affaires étrangères recense et actualise l'ensemble des mesures prises par les pays européens.