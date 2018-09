La Belgique en première ligne à l'ONU

4 questions à Didier Reynders

1. Quelles sont les priorités de la Belgique au Conseil de sécurité de l’ONU?

Nous allons faire partie des 15 pays qui prennent des décisions de sécurité dans le monde. On attend beaucoup la Belgique sur l’Afrique centrale, vu son expertise. Sur la préparation des élections en RDC. On nous attend aussi sur la Syrie, l’Irak les conflits au Moyen-Orient. Nous allons travailler sur d’autres thèmes importants pour la sécurité. Le changement climatique, la migration. Soixante millions de personnes déplacées dans le monde, ce sont des tensions partout sur la planète. Nous allons travailler sur la prévention pour éviter que d’autres conflits n’apparaissent. Puis, il y a des thèmes plus particuliers, comme les enfants dans les conflits armés, dans lequel nous avons une expertise depuis des années.

2. Qu’est-ce que ça change pour la Belgique d’être au Conseil de sécurité?

Revenir au Conseil de sécurité au bout d’un temps, c’est démontrer que nous avons toujours la capacité de participer aux discussions les plus importantes dans le monde en matière de sécurité. Nous avons été élus en juin avec 181 votes, ce qui est notre record. Depuis lors, nous avons de nombreuses demandes de contact. Quand la Belgique est au Conseil de sécurité, on la regarde autrement. C’est une carte de visite en plus qui va ouvrir des portes aux acteurs politiques, mais aussi économiques et culturels.

3. L’Iran est le dossier clé de cette session. Vous rencontrez ce mardi votre homologue iranien. Quel sera le message de la Belgique?

La volonté de continuer la mise en œuvre de l’accord sur le nucléaire. Mais aussi celle de travailler avec nos collègues américains sur les missiles balistiques et sur le rôle régional de l’Iran et d’autres puissances. On est parfois inquiet de ce que fait la Turquie avec les Kurdes, sur ce que fait l’Arabie saoudite au Yémen. Nous parlerons aussi des droits de l’homme, il y a un dialogue spécifique de la Belgique avec l’Iran sur la peine de mort. Comment peut-on réduire cette peine de mort? Cela se fait avec des sanctions.

4. La Belgique et l’UE ne vont-elles pas vers des tensions avec Donald Trump sur l’Iran?

On aura des tensions. On en a déjà sur d’autres sujets, comme les changements climatiques, l’Otan, la discussion sur le commerce et les tarifs sur l’acier et l’aluminium. Le tout c’est de venir défendre une position la plus forte et la plus commune possible de l’Europe, qu’on ne soit pas là avec une division des Européens sur ce qu’il y a à dire avec les Etats-Unis. La Belgique, pays fondateur de l’ONU, a un rôle de défenseur acharné du multilatéralisme. Mais il faut aussi accepter le débat bilatéral avec les Etats-Unis, comme Jean-Claude Juncker l’a fait début juillet avec Trump sur le commerce.