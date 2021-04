La Belgique est-elle une "cabinetocratie"?

Cabinets versus administrations

Les hauts fonctionnaires veillent au long terme et à l'intérêt général . Le rôle du ministre se limite aux choix clairement politiques; la préparation et la mise en œuvre de ces choix sont entre les mains de l'administration.

Les ministres ne disposent pas d'un large cabinet rempli de collaborateurs politiques fidèles, mais seulement d'un nombre limité de collaborateurs personnels , et travaillent directement avec leurs administrations. De ce fait, les ministres et les hauts fonctionnaires s'affrontent souvent, mais sont capables d'aller à l’essentiel, de manière pragmatique.

La question n’est donc pas la compétence des cabinettards (qui n’est pas remise en cause ici), mais la structure même du système . Les cabinets ministériels sont parmi les plus vulnérables à la dictature du court terme. Ils privilégient souvent l’intérêt de leur parti, au détriment de l’intérêt général . Or, les politiciens élus doivent aussi veiller aux intérêts des citoyens qui n’ont pas voté pour eux.

Des pistes pour avancer

Nous devons agir ensemble, parlementaires, politiciens, fonctionnaires et citoyens, avec pour ambition la disparition progressive des cabinets ministériels tels qu’on les connait. L'administration doit être considérée comme une alliée dans la préservation de l'intérêt général. Une partie des cabinets pourrait subsister en tant que secrétariats politiques des ministres, avec un transfert du reste de leurs membres vers les administrations. En parallèle, nous pourrions rétablir le rôle des hauts fonctionnaires, et mettre en œuvre des politiques de gestion des ressources humaines et de rémunération plus efficace dans les administrations.