La Belgique est-elle vraiment un "pays corrompu"?

Dans une interview-choc publiée dans La Libre le week-end dernier, un juge d'instruction affirmait que notre pays est "un pays corrompu". Vraiment?

La Libre a publié le 25 septembre dernier l’interview-choc d’un célèbre juge d’instruction spécialisé en criminalité financière déplorant en des termes pour le moins virils un manque de moyens alloués par les politiciens aux autorités de poursuites.

Pourtant, on se rappellera l’imposante action des autorités judiciaires et policières en mai 2019 – plus de 1.200 policiers et des dizaines de perquisitions un peu partout dans le pays – à l’égard de la communauté dite "des gens du voyage" pour des suspicions de délits notamment financiers. Leur traitement devant le tribunal correctionnel de Bruxelles s’est déjà entamé en avril 2021 dans l’ex-siège de l’Otan, soit donc moins de deux ans plus tard et en dépit de la crise sanitaire, ce qui ne va guère dans le sens d’un manque de moyens.

4,4 Policiers pour 1.000 habitants Le taux d’encadrement policier pour 1.000 habitants est de 4,4 en Belgique, contre 4,2 en France, 3,8 en Allemagne et 2,4 en Angleterre.

De même et paradoxalement, cette interview évoque incidemment la toute récente opération policière Sky ECC d’une ampleur jamais vue en Belgique qui, en mars dernier, démantela en effet un vaste réseau criminel international commettant notamment des infractions financières et utilisant des téléphones cryptés pour communiquer secrètement, ce qui, selon ce que rapporte le site rtbf.be ce 25 septembre, impliqua à ce jour 560.000 heures de travail et 800 policiers fédéraux, ce qui ne va pas davantage dans le sens d’un manque d’effectifs policiers et judiciaires.

Taux d’encadrement policier

Au demeurant, selon l’étude mise en ligne le 17 novembre 2020 par l’Ifrap sur les effectifs policiers de la France en comparaison avec ceux d’autres pays européens avoisinants, le taux d’encadrement policier pour 1.000 habitants est de 4,4 en Belgique, contre 4,2 en France, 3,8 en Allemagne, 2,4 en Angleterre, et une moyenne de 4,1 si l’on étend la comparaison à l’Italie, à l’Espagne et aux Pays-Bas. À nouveau, cela ne va guère dans le sens d’un manque de forces policières pour encadrer et, si nécessaire, poursuivre en Belgique.

Dans ce même ordre d’idées, le législateur belge – à savoir les politiciens – fut précurseur en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en adoptant, en 1990, la législation la plus sévère et la plus avant-gardiste du monde en la matière, puisque désormais le produit de n’importe quelle infraction pénale et pas seulement des plus graves comme c’était le cas dans tous les autres pays, devenait passible de poursuites pénales et de confiscation au titre de blanchiment.

Les forces vives qui manquent de moyens sont tous ces assujettis à la loi préventive du blanchiment tenus d’assurer gracieusement le service d’une loi de police.

Trois ans plus tard, en 1993, le législateur belge adoptait également la loi préventive du blanchiment, contraignant de très nombreuses professions en Belgique, dont les banques, assureurs, etc. à devoir désormais surveiller leurs clients et les dénoncer en cas de suspicions de fonds d’origine illicite, loi que le législateur belge a ensuite régulièrement renforcée et étendue encore en 2017, sans désemparer ni coup férir.

Les forces vives d’investigation et de poursuites

Ces efforts incessants et louables de la classe politique belge contrastent donc tout autant avec le contenu de cette interview. D’autant que comme nous l’écrivions il y a peu dans ces colonnes, cette législation préventive du blanchiment a démultiplié les forces vives d’investigation et de poursuites en investissant également d’innombrables autres professionnels (comptables, notaires, avocats, réviseurs, etc.) d’une mission de détection et de dénonciation à l’autorité publique de tous indices de fonds d’origine illicite et notamment issus d’infractions financières. Il s’ensuit que le taux d’encadrement de nature policière pour 1.000 habitants en Belgique excède en réalité largement le taux précité de 4,4 qui est pourtant déjà l’un des plus hauts d’Europe.

Nous déplorions d’ailleurs que l’ensemble de ces professionnels assujettis qui supportent de ce fait les coûts de toute une organisation interne pour remplir cette mission d’ordre public et y consacrent un temps précieux ne soient pas récompensés pour cela, par exemple par une réduction d’impôt ou de cotisations sociales à la mesure du service public ainsi assumé, ce qui serait juste vu que les fonctionnaires de police et les magistrats sont rétribués.

Les forces vives qui, dans la recherche et la poursuite des infractions financières, manquent donc de moyens, sont, en fait, tous ces assujettis à la loi préventive du blanchiment tenus d’assurer gracieusement le service d’une loi de police. Nous ne doutons pas que les politiciens y seront attentifs.