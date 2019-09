"La Belgique est mon autre Congo" (Félix Tshisekedi)

Le président Tshisekedi a mené une opération de séduction auprès des entrepreneurs belges les plus influents. Il appelle à investir en RDC, promet la sécurité et, entre autre, l’obtention des visas à l’entrée du pays, une mesure qui simplifierait la vie des entreprises.

Le Président du Congo, en visite officielle en Belgique, s’est adressé à un parterre de 150 hommes d’affaires belges influents . Parmi eux, Luc Bertrand , le CEO du holding AvH, Thomas Leysen , le président de KBC Group et d’Umicore, Wouter De Geest , le patron de BASF Antwerpen et bien d’autres. "La Belgique est mon autre Congo" , a lâché Félix Tshisekedi, ému, avant d’égrener ses priorités.

Une journée marathon

En matinée, il a rencontré le Premier ministre belge Charles Michel (MR) et le ministre des Affaires étrangères et de la Défense Didier Reynders (MR). Il a signé avec eux trois lettres d’intention – et non quatre comme prévu – en matière de coopération, de diplomatie et de finances. Ces accords marquent la fin de la crise diplomatique entre les deux pays. Toutefois, l’accord portant sur la coopération militaire n’a pas été signé.