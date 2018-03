La Belgique fait un geste pour le climat

Le ministre des Finances belge, Euronext, la FSMA et la Banque nationale de Belgique ont signé ce jeudi un accord pour suivre les recommandations du Task Force on Climate-related Disclosures.

Euronext, la FSMA, la Banque nationale de Belgique et le ministre des Finances Johan Van Overtveldt ont signé conjointement ce jeudi leur accord de soutien à ces recommandations . Celles-ci portent sur les informations publiées par les sociétés liées au climat pour aider les investisseurs, prêteurs et assureurs à prendre des décisions financières en tout état de cause .

Michael Bloomberg, président du TCFD, a expliqué lors d’un entretien que ces recommandations "permettent aux investisseurs de comparer les sociétés en matière d’environnement, comme ils le font avec les bénéfices, les revenus et les multiples de valorisation." "Les sociétés subissent une pression pour respecter l’environnement, que cela vienne de leurs employés, de leurs clients, et de leurs investisseurs. Maintenant, des grandes firmes de gestion comme Fidelity et T-Rowe voient leurs bénéficiaires leur demander que leur argent soit géré de manière socialement responsable. Et aujourd'hui, quand Fidelity vient voir General Motors, la première chose dont ils parlent est la manière dont la société agit pour l’environnement", a-t-il indiqué.