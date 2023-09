La Belgique grimpe dans l'indice mondial de l'innovation

La Belgique progresse dans l'indice mondial de l'innovation, mais fait toujours moins bien que ses voisins néerlandais, français, allemand et luxembourgeois.

Pour la treizième année consécutive, la Suisse a été désignée comme l'économie la plus innovante au monde , devançant la Suède, les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour, selon l'indice annuel d'innovation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Après avoir chuté à la 26ème position l'année précédente, la Belgique a remonté le classement pour se situer à la 23ème place parmi 132 pays.

Toutefois, la Belgique se positionne en retrait par rapport à ses voisins. Les Pays-Bas, l'Allemagne et la France occupent respectivement les septième, huitième et onzième places, tandis que le Luxembourg est classé 21ème.

L'évaluation de l'indice d'innovation prend en compte 80 critères, notamment la réglementation, le capital humain, l'infrastructure, la technologie et les brevets. En termes de performance, la Belgique se distingue par la qualité de son éducation, ses investissements en R&D, ainsi que par le nombre de ses chercheurs et de ses dépenses en logiciels. Néanmoins, certains points faibles subsistent, tels que le nombre insuffisant de diplômés techniques dans l'enseignement supérieur, les infrastructures en TIC et la croissance modeste de la productivité du travail.