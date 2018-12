"La Belgique investira 43 millions d'euros en plus dans les droits des femmes"

La Belgique investira dans les prochaines années 43 millions d'euros en plus dans les droits des filles et des femmes à travers le monde, a annoncé dimanche le ministre de la Coopération au développement, Alexander De Croo (Open Vld) , lors du concert caritatif international "Global Citizen Mandela 100" à Johannesbourg.

Cet engagement s'inscrit dans le prolongement de "She Decides" , la campagne internationale lancée par M. De Croo l'an dernier après la décision du président américain Donald Trump de ne plus soutenir financièrement les organisations actives dans le domaine du planning familial dans les pays en développement.

L'engagement couvrira un montant total de 43 millions d'euros, dont 12,4 millions d'euros sont affectés au Fonds de l'ONU pour la population, l'UNFPA et à l'UNICEF en faveur de leur travail et combat contre les mariages d'enfants et pour un meilleur accès aux moyens de contraception.

À côté de cela, la Belgique s'attachera plus particulièrement, dans le cadre de ses programmes de coopération bilatéraux au cours des six prochaines années, aux droits sexuels et reproductifs et au planning familial, mobilisant un montant de 30,5 millions d'euros.