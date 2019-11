La Belgique loin du but en matière climatique

La Belgique n’est déjà pas dans les clous en matière d’ambitions climatiques pour 2020, mais à l’horizon 2030, on peut carrément parler de sortie de route.

On est bien loin aussi des résultats que l’on peut escompter des voisins et principaux partenaires commerciaux de la Belgique. Aux Pays-Bas par exemple, où l’engagement est celui d’une réduction de 36% des émissions d’ici 2030, l’écart entre le résultat attendu par l’Agence européenne et la promesse n’est que de 3,6%, contre 21,7% en Belgique.