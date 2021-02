La Belgique met la dernière main à ses (premiers) centres de vaccination

Pachéco, tel est son nom, mais aussi sa localisation , au centre de la capitale, à côté de la Clinique Saint-Jean qui est aux commandes de ce centre qui administrera cette semaine ses 700 premières doses de vaccin Moderna au personnel soignant de première ligne . On commencera avec ceux de plus de 50 ans. Ce n'est certes pas un démarrage en fanfare, mais vu l'irrégularité actuelle des livraisons en provenance de Moderna, la Belgique joue pour l'heure la carte de la prudence, mettant de côté les secondes doses le temps que le calendrier des expéditions se clarifie.

Bruxelles se cherche toujours un 10e centre

À Bruxelles, le premier centre vient d'ouvrir ses portes, on l'a dit. Deux autres centres sont sur la ligne de départ et n'attendent (presque) plus que l'arrivage de doses pour ouvrir leurs portes en février: à Forest et au Heysel – le centre "mammouth" de la Région montera progressivement en puissance, passant d'une capacité initiale de 40.000 injections par mois à une vitesse de croisière de 110.000 injections mensuelles.