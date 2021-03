La Belgique ne peut pas continuer à surtaxer les immeubles à l’étranger

Charge supplémentaire

C’est ce qu’on appelle le principe de la taxation du « revenu net frontière ». Et cela s’applique à tous les revenus d’origine étrangère, donc aussi aux revenus professionnels et aux revenus mobiliers.

Or, lorsqu’on compare la fiscalité des immeubles sis par exemple en France, on constate que les taux des impôts fonciers (taxe foncière + taxe d’habitation) y varient dans des proportions considérables en fonction de la richesse des municipalités , cette fiscalité étant, par exemple, près de 4 fois plus lourde à Tourcoing qu’à Paris.

Ce refus de prendre en compte les impôts étrangers est donc inadmissible et profondément choquant dès lors que les impôts étrangers sont des charges qui sont liées à la localisation à l’étranger de l’immeuble et qui se rajoutent aux seuls frais d’entretien et de réparation qui grèvent un immeuble similaire localisé en Belgique. Au surplus, ces impôts varient considérablement d’un pays à l’autre et même d’une ville à l’autre dans un même pays.