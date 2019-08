La Belgique parmi les pays les plus menacés par une pénurie en eau

Chaque pays s'est vu attribuer un score indiquant le risque de pénurie hydrique par l'Institut World Resources (WRI). Ce score a évalué la rareté future de l'eau de quelque 150 pays sur la base de modèles climatiques, de critères démographiques et de tendances socio-économiques, soit le rapport entre l'utilisation totale de l'or bleu et l'offre disponible. La Belgique affiche 3.89. Qu'est-ce que cela signifie? Nos robinets pourraient un jour se retrouver secs.

Pour l'instant, les cas les plus graves se retrouvent dans une liste de 17 pays, principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Sur le podium, on retrouve le Qatar (4,97) à la première place, suivi par Israël (4,82) et le Liban (4,82). La Belgique occupe la 22e position avec le Maroc, dans la catégorie "haut risque".