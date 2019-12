La Belgique perd quatre places dans la course contre le réchauffement

La Belgique se classe 35e dans Climate Change Performance Index publié ce mardi en marge de la COP25 de Madrid. La Suède est championne du classement, tandis que les États-Unis deviennent le pays affichant la plus mauvaise performance.

La Belgique a perdu quatre places dans le classement du Climate Change Performance Index (CCPI) , dont l'édition 2020 a été publiée ce mardi en marge de la COP25 de Madrid. La Belgique est tombée à la 35e place, entre l'Espagne et l'Afrique du Sud , alors qu'elle était encore à la 31e place l'an dernier.

Le CCPI est un indice standard développé par Germanwatch et le NewClimate Institute. Il est publié en partenariat avec la plateforme d'ONG Climate Action Network. Il évalue les performances nationales sur base des émissions de gaz à effet de serre, de la place du renouvelable dans le mix énergétique, de l'utilisation d'énergie et de la politique climatique .

Le classement souligne que les émissions baissent dans 31 des 57 "grands pays émetteurs" considérés, qui produisent, à eux seuls, 90% des émissions mondiales. "La consommation mondiale de charbon baisse et le boom de l'énergie renouvelable se poursuit" , indiquent les auteurs.

La Suède championne, les États-Unis cancres

Pour la première fois, les États-Unis remplacent l'Arabie Saoudite au poste de pays à la plus mauvaise performance. Avec l'Australie, ces trois-là forment le trio de grands pays aux performances les plus inquiétantes. En Europe, les pays les moins bien classés sont la Pologne et la Bulgarie.