La Belgique peut-elle diminuer le nombre de doses gaspillées?

Une étude en provenance d'Anvers affirme que la Belgique réduirait le nombre de doses perdues pour la cause en passant par un hub centralisé. Qu'en est-il?

La Belgique pourrait-elle réduire le nombre de doses de vaccin gaspillées , parce que victimes d'une erreur de manipulation ou ne présentant pas toutes les caractéristiques requises? C'est ce qu'une étude publiée lundi et signée par l'Université d'Anvers et l'Institut flamand de recherche technologique (Vito) met en avant.

Comment? En réduisant la taille de la chaîne logistique, car plus celle-ci est longue, plus les risques d'incidents se multiplient. C'est pourquoi l'étude préconise la mise sur pied d'un "hub" logistique unique où seraient manipulés les vaccins – c'est-à-dire dégelés, dilués et conditionnés en doses uniques – avant d'être livrés sur les lieux de vaccination.