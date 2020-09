La Belgique peut-elle s’endetter davantage? Tout est dans le dosage...

Dette ou pas dette, Georges-Louis Bouchez et Bruno Colmant se fritent sur la question. Leur opposition renvoie à un vrai débat entre deux lignes budgétaires…

GLB critiquait de la sorte le travail de Paul Magnette et Bart De Wever. L'accord de base négocié cet été entre le socialiste francophone et le nationaliste flamand en vue de former un gouvernement fédéral "portait un projet très à gauche, qui crée de la dette", estime le libéral, avant d’avancer "un principe de réalité: la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain".