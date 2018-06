La Belgique peut faire mieux sur le regroupement familial des migrants

Alors que l'Union européenne apparaît sclérosée et divisée sur la conduite à mener pour résoudre la crise migratoire, le Centre fédéral migration Myria publie ses conclusions sur la situation migratoire en Belgique . Et l'institution demande à la Belgique d’œuvrer pour le regroupement familial . Un droit " mis sous pression" depuis plusieurs années notamment depuis les réformes de 2011.

Regroupement familial "sous pression"

Un chiffre qui indique que les raisons familiales occupent une place importante parmi les motifs de délivrance des titres de séjour en Belgique. Plus en détail, 71% de ces personnes sont des descendants nés en Belgique ou non- tandis que 27% des titres de séjour ont été délivrés pour le regroupement de conjoints.

56% des immigrants étrangers enregistrés en 2016 sur le sol belge viennent d'un des 28 États membres de l'Union européenne. La Roumanie, la France et les Pays-Bas composent le trio de tête suivis par la Syrie et l'Italie.

Que recommande Myria?

> Un ancrage législatif. Myria demande aux instances belges d'intégrer dans la loi la prise en considération systématique et individuelle des éléments humanitaires dans la procédure de regroupement familial. Pour l'institution, la Belgique ne prend pas suffisamment en compte les considérations humanitaires et les histoires personnelles dans les cas impliquant des familles. "Il faut mieux prendre en compte les raisons de départ", a avancé Astrid Declercq qui travaille chez Myria.

- 2.361 visas humanitaires ont été accordés par la Belgique en 2017. C'est deux fois plus qu'en 2016 et presque trois fois plus qu'en 2015. Par ailleurs, 2017 marque un basculement de la prépondérance des visas court séjour à celle des visas long séjour.

>Assouplir les critères. Les réfugiés ont un délai d'un an pour faire venir un proche sans prouver qu'ils disposent des ressources suffisantes. Les jeunes non accompagnés ne peuvent plus faire venir leurs parents une fois qu'ils ont atteint la majorité. Myria souligne que l’État belge fait une application trop stricte de ces règles et demande à prendre en considération les difficultés qui peuvent empêcher les réfugiés d'effectuer le regroupement dans le temps imparti.