La Belgique rapatrie des femmes et enfants de djihadistes

Les individus ont été transférés par une mission des Affaires étrangères et de la Défense d’al-Roj vers Ebril, qui est la plaque tournante du Kurdistan irakien. De là, ils sont partis pour Bruxelles. On ne savait pas à l'heure d'écrire ces lignes quand leur avion devait atterrir.

Case prison

Politiquement explosif

Le rapatriement de femmes et enfants de combattants de l’organisation terroriste est un sujet politiquement sensible, surtout en Flandre . La N-VA et le Vlaams Belang, qui constituent les deux plus grands partis d’opposition du pays, ont toujours refusé en bloc l’idée d’un tel rapatriement.

Un certain nombre de femmes étaient déjà rentrées, mais dans un contexte différent. Elles s’étaient échappées du camp d’al-Hol et étaient passées en Turquie. Les autorités turques les avaient interceptées et placées sur un avion vers leur pays d’origine. Ces femmes sont actuellement en prison et leurs enfants placés dans leur famille ou en famille d’accueil. On ne sait pas si d’autres opérations de rapatriement vers la Belgique sont planifiées.